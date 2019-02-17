طارق مجدي حكماً لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الزمالك وإنبي للحكم طارق مجدي. الزمالك يستعد لمواجهة إنبي يوم الأحد في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. طارق مجدي حكم أول ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، مع تواجد صبري إبراهيم كحكم رابع والثنائي سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز كحكم خامس. ولم يدر طارق مجدي أي مباراة لـ الزمالك هذا الموسم، بينما أدار مباراة واحدة لـ إنبي وانتهت بفوز المصري 3-1. Advertisements وأدار طارق مجدي 4 مباريات لـ الزمالك بشكل عام في الدوري، انتهت جميعهم بفوز الفارس الأبيض. مع إنبي، أدار طارق مجدي 8 مباريات للفريق البترولي. إنبي فاز تحت صافرة طارق مجدي 3 مرات بينما تعادل 4 مرات وخسر مرة. ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، بينما إنبي في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

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