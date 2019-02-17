وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لخنق الأموال الإيرانية الموجهة لتمويل الإرهاب

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - معتز عوض
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أننا نحاول خنق الأموال التى يوجهها النظام الإيرانى لتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أننا نسعى لدعم الشعب الإيرانى، حيث أن هناك استثناءات للعقوبات المفروضة على إيران، بحيث تصل المواد الغذائية، والأدوية للشعب الإيرانى .
وأضاف مايك بومبيو، خلال لقاءه ببرنامج ” عاصمة القرار”، مع الإعلامى ميشال غندور، على قناة الحرة، أننا نولى اهتماما كبير بالشعب الإيرانى، أكثر مما برهن عليه القادة الإيرانيون.
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