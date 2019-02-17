مايك بومبيو: قرار سحب 2000 جندى أمريكى من سوريا ما زال مستمر

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - معتز عوض

مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن التزام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتدمير داعش يعد إلتزاما حقيقيا، مضيفا أن قرار سحب 2000 جندى أمريكى من شمال شرق سوريا ما زال مستمر، وسوف يتم تنفيذه .

وأضاف مايك بومبيو، خلال لقاءه ببرنامج ” عاصمة القرار”، مع الإعلامى ميشال غندور، على قناة الحرة، أن هناك تغييرا فى تكتيك الانساب من سوريا وليس فى فى المهمة التى لا تزال هدفا أمريكيا واضحا بتدمير دولة الخلافة ، حتى لاتستيطع أى جماعات إرهابية تنفيذ أى تمرد على الاراضى السورية.