وزير الخارجية الأمريكي : حزب الله بات أقوى مما كان عليه منذ 5 سنوات

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - معتز عوض

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن حزب الله يعتبر أقوى مما كان عليه منذ 5 سنوات مضت، مبديا أسفه لقرار الحكومة اللبنانية مقاطعة مؤتمر وارسو، للتعبير عن أرائها ومواقفها فى ما يدور فى المنطقة.

وأضاف مايك بومبيو، خلال لقاءه ببرنامج ” عاصمة القرار”، مع الإعلامى ميشال غندور، على قناة الحرة، أننا نسعى إلى إخراج الإيرانيين من لبنان، وهذا واضح لكل الدول من خلال وجودهم بحجة حزب الله، حيث ناقشت الدول المجتمعة بمؤتمر وارسو، احتواء حزب الله، والقضاء على عمليات غسيل الأموال ، مؤكدا أننا شركاء مع لبنان لتحقيق افضل النتائج للشعب اللبنانى.