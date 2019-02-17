طليق غادة عادل يشيد بـ"روبي": مش واخدة حقها عشان بدأت بـ"ليه بيداري"

حرص المخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، على الإشادة بالفنانة روبي، عقب عرض مسلسلها الأخير "أهو ده اللي صار".

ونشر "الهواري" صورة لغلاف المُسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا باستنكار: "سؤال محيرني، هي ليه حد بحجم موهبة، روبي في التمثيل مش واخدة حقها عندنا؟.. يمكن علشان مابدأتش بالأعمال العظيمة زي فاتن حمامة ولا زي الساحرة سعاد حسني وكتير كتير هنا وبرة جاتلهم الفرصة من أول يوم، ولا علشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر؟."

وأضاف: "من وجهة نظري دي لو برة وبحجم موهبتها دي وسنها الصغير ده ممكن تبقى واحدة من الكبار أوي، لأنها صوت وصورة وإحساس وطعم معندناش زيه، وزي العالميات وكتير منهن".

وتابع: "مش عايز أذكر حد من هنا علشان مبقاش الدبة اللي كلت صاحبها وبدل ما البوست ده يبقى في مصلحة روبي يتحول ضدها، لو جبت سيرة حد من عمالقة النجمات في العقود الأخيرة من تاريخ الفن المصري وعقدت مقارنة لا قدر الله ولا سمح الله ولا حاجة اللي كلهم كانت بدايتهم مش جامدة خالص وتألقوا بعد كده وأثبتوا إنهم موهوبين زي روبي في المسلسل اللي بيتعرض دلوقتي ومحدش كتير واخد باله منه".

واختتم حديثه قائلًا: "سحر التمثيل اللي بتمثله وازاي بيفصلك عن عملك وصناعتك وتطير معاها بإحساس موهوبة الي عالم التصديق، مش هاخاف وأنا بقول كدة بكل شجاعة ومش هيهمني الناس اللي شايفة ده ومش قادرة تقولوا علشان هي يا عيني معملتش دور في حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافي وحتى لو كانت بدأت بـ"ليه بيداري كده".

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