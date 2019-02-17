الامارات | «هتلر السقوط» يرحل عن 77 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «هتلر السقوط» يرحل عن 77 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غانز قدم أدواراً في السينما والمسرح والتلفزيون. أ.ف.ب

قال وكيل أعمال الممثل السويسري، برونو غانز، إن الفنان الذي اشتهر بتجسيد شخصية هتلر في فيلم «السقوط» توفي في منزله بمدينة زيوريخ أمس، عن 77 عاماً.

وقدم غانز أدواراً في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا لأكثر من 50 عاماً.

وكتب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تغريدة على «تويتر» «رحل أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله باقية، نتقدم بالعزاء لأسرة وأصدقاء برونو غانز».

ونشأ غانز في زيوريخ، وترك سويسرا في أوائل الستينات للوقوف على خشبة المسرح في ألمانيا. وكان تجسيده لشخصية هتلر في «السقوط» عام 2004 أحد أشهر الأدوار التي أداها الممثل الراحل. ويتناول الفيلم، الذي ترشح لجائزة أوسكار، الأيام الأخيرة في حياة هتلر، التي قضاها في خندق ببرلين.

وقدم غانز أدواراً مسرحية كلاسيكية، مثل فاوست وهاملت، كما ظهر في أفلام شهيرة مثل (ذا ريدر) «القارئ» و(ذا تري أوف لايف) «شجرة الحياة». وتزوج غانز مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولداً.