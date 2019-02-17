الامارات | أفراح الحميري والظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سيف عتيق بن حريف الحميري حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة علي محمد بن خصيبة الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم بميدان الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات، عدد من الشخصيات، وكبار المسؤولين، وجمع كبير من المهنئين، والأهل، والأصدقاء، وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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