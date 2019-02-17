الامارات | اختتام المرحلة الثانية من «الزمن الجميل» بتأهل 36 مشتركاً

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام المرحلة الثانية من «الزمن الجميل» بتأهل 36 مشتركاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثلاثة أصوات استرعت اهتمام لجنة التحكيم خلال المنافسات. أرشيفية

اختتمت منافسات المرحلة الثانية من برنامج الزمن الجميل، الذي تعرضه قناة «أبوظبي» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، مساء كل يوم جمعة، بتأهل 36 مشتركاً بدلاً من العدد المقرر البالغ 30 مشاركاً، وذلك بالنظر إلى مستوى الأداء المتميز الذي أظهره المتنافسون، ومواهبهم الاستثنائية التي لم يتمكن أعضاء لجنة التحكيم من تجاهلها أو استبعادها.

وشهدت الحلقة الثالثة لبرنامج المسابقات الغنائي الجماهيري الجديد، تنافس 50 موهبة غنائية نجحت في تجاوز اختبارات المرحلة الأولى من أصل 100 متنافس، جرى اختيارهم من إجمالي 8600 شخص تقدموا للبرنامج.

ومن أبرز الأصوات التي شهدت تطوراً كبيراً بعد تعرضها لخطر الاستبعاد، المشارك محمد شطا من مصر، الذي تألق بغنائه لمقطع من أغنية «مين عزبك»، وكان شطا قد حظي في المرحلة الأولى بتعاطف الفنانة أسما المنور، التي لم تضغط على «الباز» على خلاف كل من أنغام ومروان، وهو ما مثل بالنسبة له فرصة كبيرة لاستثمارها، والعمل على تحسين أدائه. كما حظي المشارك السعودي، أسيد الشامي، باستحسان لجنة التحكيم.

من جانبها، حصلت المشاركة دعاء عبدالنور، من المغرب، على لقب فني جديد وهو «ناي»، الذي أطلقه عليها الفنان مروان خوري، بالنظر إلى مستوى أدائها وخامة صوتها وقدرتها على التحكم في الأغنية، وهو ما يعبر عن تطور ملموس لديها مقارنة بالمرحلة الأولى. وحظي المشارك أحمد عباسي، من فلسطين، بعد أدائه أغنية «ما ودعوني» للفنان وائل حجازي، بالإشادة والثناء من لجنة التحكيم، حيث عبرت الفنانة أسما المنور عن غرامها بصوته وتركيبته لتلقبه بـ«الصوت الباكي». وشهدت الأصوات القادمة من المغرب تطوراً كبيراً وظهوراً واضحاً في المنافسات، وكان أبرزهم حسناء باهدي وأيوب التجاني. ومن الأردن برز المشارك إياد بشير بإحساسه العميق وخامة صوته المميزة، فيما برز من العراق المشارك أحمد خضير بعد تقديمه الأغنية العراقية «عاليمان يا قلب».

ولمعت خلال المنافسات ثلاثة أصوات استرعت اهتمام لجنة التحكيم، التي وصفتها بالقمة في الأداء، وهي للمشارك علي المديدي من المغرب، وموسى معيدي من السعودية، فيما كان لأداء المتسابق عمر فتحي، من فلسطين، وقعاً قوياً أثّر في لجنة التحكيم متأثرين بمستوى الإحساس الذي أوصله عمر إليهم، وروعة الأسلوب وجمال الصوت. وسيجري عرض تجارب أداء المرحلة الثالثة في حلقة يوم الجمعة المقبل، حيث سيجري خلالها تقييم الـ36 متسابقاً الذين حالفهم الحظ للتأهل، واختيار 20 صوتاً منهم فقط، قبل الوصول إلى المرحلة الرابعة، التي سيجري فيها اختيار أفضل 10 متنافسين للظهور في العروض المباشرة.

وخلال مرحلة العروض المباشرة، سيتمكن الجمهور من التصويت للمرشح الذي يفضلونه لتمكينه من الانتقال إلى المرحلة الختامية من البرنامج.

50 موهبة غنائية نجحت في تجاوز المرحلة الأولى من أصل 100 متنافس.