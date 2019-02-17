الامارات | أفراح الجابري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجابري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حران سعيد الجابري حفلاً، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة عبدالله سعيد راشد الجابري، وذلك في قاعة الاحتفالات بالهيلي في العين. حضر الحفل وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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