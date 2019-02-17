احذر: هذه الأعراض تنذر بحساسية البنسلين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب العدوى، إن البنسلين كثيرًا ما يوصف لعلاج العدوى البكتيرية؛ كونه سلاحًا فعالًا لمحاربة البكتيريا، غير أن حساسية البنسلين تعد من أكثر أنواع الحساسية تجاه الأدوية شيوعًا.

وأضافت الجمعية، أن أعراض حساسية البنسلين تتمثل في إحمرار وطفح جلدي وحكة شديدة وبثور وتورم الغدد اللمفاوية والوذمة الوعائية، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والغثيان والقيء والشعور العام بالإعياء.

وأوضحت أن حساسية البنسلين قد تتخذ مسارا شديدا؛ حينئذ قد تظهر أعراض خطيرة مثل ضيق التنفس ومشاكل بالدورة الدموية، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بصدمة حساسية، تشكل خطرا على الحياة.

لذا ينبغي على المريض التوقف عن تعاطي البنسلين ومراجعة الطبيب المعالج ليصف له أدوية بديلة، علما بأنه يجب علاج صدمة الحساسية بواسطة مضادات الهستامين على وجه السرعة.