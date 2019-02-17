شوارع لندن تحتفل بأسبوع الموضة على طريقتها الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 12:01 صباحاً - شوارع لندن هي المرآة التي تعكس مزاج الموضة وتقلبات خطوطها وألوانها من خلال حركة النساء في الشوارع التجارية الكبيرة مثل Oxford Street وريجنت ستريت Regent Street وبوند ستريت Bond Street

أسبوع الموضة العربي في دبي.. هنا بدأت مسيرة الإبداع!



وهؤلاء النساء عادة ما يلتقطن ملامح الموضة ويوظفنها بالطريقة التي تناسب شخصياتهن وبصمتهن الخاصة ويحولن هذه الشوارع إلى منصات عروض في الهواء الطلق خاصة حين يتزامن ظهورهن مع أسبوع الموضة الذي يأخذ المدينة في كرنفال لا يهدأ على مدى أيامه الخمسة ومن هنا لا يمكن إغفال دور هذه الشوارع في إطلاق الصرعات وإلهام المصممين والإمساك بدفة الموضة وإدارتها خاصة حين يتعلق الأمر بمزاج الشباب الخاص .



وقد كانت لنا هذه الجولة في شوارع لندن الرئيسية وقد عدنا منها بإطلالات هادئة وأخرى غريبة مع ظهور مميز لخطوط محتشمة ذات أسلوب متميز .ِ