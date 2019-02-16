كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - معتز عوض
أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أنه لأول مرة يجلس العرب والاسرائليون جنبا إلى جنب من أجل التوصل إلى السلام فى المستقبل، وذلك خلال مؤتمر وارسو، بحضور 60 دول من دول العالم.
وأضاف مايك بومبيو، خلال لقاءه ببرنامج ” عاصمة القرار”، مع الإعلامى ميشال غندور، على قناة الحرة، أن المؤتمر تطرق إلى التهديدات التى تشكلها إيران على دول المنطقة والعالم، وقد أبدت الدول الحاضرة للمؤتمر استعدادها التام للمساعدة فى التصدى لهذه التهديدات.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أنه قد بدى من خلال المؤتمر، إدراك كل الدول المجتمعة سواء عربية أو اسيوية أو أوربية لمدى الخطر الذى تشكله إيران على منطقة الشرق الأوسط، والعالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر “بومبيو”: الدول المشاركة بؤتمر “وارسو” مستعدة للمشاركة فى التصدى للخطر الإيرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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