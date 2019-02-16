بالفيديو.. ريال سوسيداد يكتسح ليجانيس في الليجا الإسبانية

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - حقق فريق ريال سوسيداد فوزا كبيرا على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ريال سوسيداد، ميكيل أويارزابال “هدفين” في الدقيقتين 50 و59، وويليان دي سيلفا في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد سوسيداد إلى 34 نقطة في المركز السابع لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.