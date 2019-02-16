أحمد موسي: الدولة ماضية في القضاء على المشروع الإرهابي للابد

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تخطط للعودة للمشهد السياسي والعودة الى حكم مصر 2022.

وأوضح موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ أن الدولة ماضية في القضاء على المشروع الإرهابي للابد؛ لافتا أنهم كانوا يخططون لمذابح دموية مثل ما فعله الأتراك في الأرمن.

وأكد موسى، أن الجماعة الإرهابية تعيش حالة من الجنون؛ مع تنفيذ أحكام الإعدام في القتلة الإرهابيين في السجون.