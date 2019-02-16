إيسكو ومودريتش خارج كتيبة ريال مدريد لمباراة جيرونا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة جيرونا، المقررة غدًا الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استبعاد كل من، خيسوس فاييخو، وإبراهيم دياز، ولوكا مودريتش، وماركوس يورينتي، وإيسكو.

وضمت كلًا من:

“نافاس – كورتوا – لوكا – كارفاخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا – ريجيلون – كروس – كاسيميرو – فالفيردي – سيبايوس – أسينسيو – ماريانو – بنزيما – بيل – فينيسيوس – فاسكيز”.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 45 نقطة.