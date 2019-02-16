18 لاعباً في قائمة إنبي أمام الزمالك في الدوري

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - اختار علي ماهر المدير الفنى لفريق انبي ، 18 لاعبا في قائمة الفريق البترولى التى انتظمت في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك، استعدادا للمواجهة التى تجمع الفريقين، غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز. جاءت قائمة إنبي كالتالى: حراسة المرمى: عمرو حسام ومحمود جاد. خط الدفاع: رامي صبرى وعمرو الحلوانى وإبراهيم يحيى وأحمد صابر وعلي فوزى. خط الوسط: محمود توبة وعبد الرحمن عامر ومحمود غالى وأحمد شكرى ومحمد بسيونى وأبوبكر ديارا وشيزا ولوكومبى. خط الهجوم: محمود قاعود وعمر بسام وياسو ويلفرد.

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