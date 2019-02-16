أول امرأة تلتحق بالكلية العسكرية الألمانية: "صدق من قال مصر أم الدنيا"

أعربت الدكتورة سماح بلحاج، باحثة تونسية وأول امرأة تلتحق بالكلية العسكرية الألمانية، عن حبها وفخرها بمصر، قائلة: "بالرغم من كوني تونسية الأصل لكن صدق من قال إن مصر هي أم الدنيا".

وشددت بلحاج، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، على ضرورة الاهتمام باللغة العربية داخل ألمانيا، مؤكدة أن هذا الأمر سيفتح آفاق في المجال الاقتصادي.

وانتقدت بلحاج، عدم وجود مركز ثقافي عربي في ألمانيا يضم الجاليات العربية، لافتة إلى أن الاهتمام باللغة العربية سوف يربط الأطفال العرب بهويتهم وثقافتهم.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أمس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما تُعقد الجلسة الرئيسة، اليوم، على أن تستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، بحضور 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية، و30 من وزراء الدفاع، و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

ويعد الرئيس السيسي، أول رئيس لدولة غير أوروبية يتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، منذ تأسيس المؤتمر عام 1963، ما يؤكّد مكانة الرئيس لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية، فضلًا عن الأهمية التي تعلقها تلك الدوائر على دور مصر في المنطقة والحفاظ على استقرارها، خصوصًا في إطار التصدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية أحد أهم المحافل العالمية السياسية، حيث يلتقي العديد من القادة والشخصيات الدولية من مختلف العالم في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، لتبادل وجهات النظر والآراء وبحث سبل تسوية النزاعات سلميًا من خلال الحوار المعمق بين الخبراء المتخصصين في تلك المجالات.

​