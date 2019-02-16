رسالة رومانسية من هنا الزاهد لـ"أحمد فهمي": لا يوجد شيء أفضل من وجودك

وجهت الفنانة الشابة هنا الزاهد، رسالة لخطيبها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "هنا" صورة تجمعها بالأخير مُعلقة: "ربما لم أخبرك بهذا أبداً، لكن عليك أن تعرف أنه لا يوجد شيء أفضل من وجودك بجانبي".

وتابعت: "أنت أعز صديق لي، وكل شيء.. أحبك".

يذكر أن آخر أعمال "الزاهد" كانت مشاركتها ببطولة فيلم "قصة حُب" أمام الفنان أحمد حاتم.

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