إطلالة رائعة لبيونسيه خلال احتفالها بعيد الحب رفقة زوجها في ماليبو

تألقّت المغنية بيونسيه ,البالغة من العمر 37 عامًا,بفستان لاتيكس باللون الأحمر ضيق وقصير,أثناء حفلة عشاء رومانسية مع زوجها في ماليبو احتفالًا بعيد الحب .

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وتمكنت النجمة من اختيار فستان يتناسب مع جسمها الذي يشبه الساعة الرملية، حيث أظهرت منحنيات جسدها الرائعة، وقد حملت حقيبة لامعة باللون الأحمر مناسبة لعيد الحب، وحذاء لامع بالكعب العالي,وفقًا بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وتركت شعرها المُجعّد والطويل منسدلًا خلفها، وفي الوقت نفسه، اعتمد زوجها مظهرًا غير رسمي حيث ارتدى قميصًا وسترة وبنطالًا باللون الأسود.

وقضت بيونسه الليلة السابقة لعيد الحب وهي مستمتعة بافتتاح معرضDreamweavers للفنون مع جاي، وقد شاركت العديد من صورها ببدلة باللون الأصفر المسطردة بنقشة الكاروهات، وقبعة مطابقة لقمشة البدلة، أثناء خروجها في المساء.

وتميّزت البدلة بفتحة من عند الصدر منحت بيونسيه جاذبية وإثارة أكثر، ويبدو أنها استوحت الإطلالة من موضة سبعينات القرن الماضي، كما تركت شعرها المجعد منسدلًا.

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وأكملت الإطلالة بارتداء زوج من الصنادل باللون البني ذو كعب عالي، واعتمدت مكياجًا دخاني باللون البنفسجي لعيناها، وأحمر شفاه لامع باللون البني الشيكولاتة.

ويبرع المعرض تعاونًا مشتركا بين نيكولا فاسيل وسويس بيتس، الذي يقدم أعمال فنية في المعرض.

وتزوجت بيونسيه وجاي في العام 2008، ولديهما ابنه 7 سنوات تدعى بلو، وتوأم رومي وسير، يبلغان من العمر عام واحد.

وحصلا على جائزة غرامي جديدة عن أفضل ألبوم حديث، وهي الجائزة الـ23 لبيونسيه، والـ22 لجاي.

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