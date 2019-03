" Boohoo" تستجيب لجمعية حقوق حيوان بمنع تصنيع المنتجات من الصوف

قررت العلامة التجارية Boohoo عدم تصنيع منتجات من الصوف، وتأتي هذه الأخبار بعد أن أصدرت جمعية حقوق الحيوان People for the Ethical Treatment of Animals، مناشدة على الإنترنت لمطالبة التجار أصحاب التجزئة اتخاذ موقف ضد صناعة الصوف، والتي تدعي أنها تنتهك حقوق الخرفان.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن شركة الأزياء الشهيرة والتي تضم العلامات التجارية، Boohoo وBoohooMan وPretty Little Thing وNasty Gal، أكّدت أنه في مجموعة خريف شتاء 2019، لن تستخدم أي مصادر من الصوف.

وقال يونيفي تايلو، مدير مشاريع التعاون في جمعية حقوق الحيوان" الجمعية تقدر ما فعلته العلامة التجارية وقرار تعاطفها مع الحيوان بخاصة بعدم استخدام الصوف."

وأضاف" ويوافق المتسوقين الطيبين على أنه لا يوجد بلوفر أو وشاح يستحق ركل وقتل خروف طيب وذبحه على الأرض، ونحن نناشد تجار التجزئة أن يتبعوا خطوات تفكير بوهو."

وتحث الجمعية في حمالاتها النشطة تجار التجزئة على عدم استخدام صوف الخرفان منذ العام 2014، حيث أصدرت المنظمة التي يوجد مقرها في فيرجينيا، 11 تصريحًا تدعي فيهم أنه يتم إساءة استخدام الخرفان، من أجل الصوف، ونشرت فيديوهات توضح طريقة ضرب الخرفان لذبحها، كما تدّعي أن صناعة الصوف تلحق الدمار بالبيئة.

وقالت:" صناعة الصوف تساهم بشكل كبير في زيادة غازات الاحتباس الحراري، وتقود في تغيرات في التربة، كما أن الغازات السامة المستخدمة في هذه الصناعة تلوث مجاري المياه المحلية."

وصنّفت مجلة Pulse of the Fashion Industry أن صناعة الصوف تحتل المرتبة الرابعة على قائمة المواد التي لديها أسوأ تأثير على البيئة.

وتدعو المنظمة حاليا العلامة التجارية Forever 21 لاتباع خطوات Boohoo، وفرض حظر على الملابس الصوف.

