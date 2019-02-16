أبرزهم كاردشيان.. "البيرسينج" موضة نجوم العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

طالما عُرف عن نجوم العالم حرصهم على الظهور بـ"لوك" مُميز، يعبر عن شخصيتهم ونمط حياتهم، وكثيرًا ما شاهدنا انتشار موضة ما أو "ستايل" معين بين كثير من الشباب تقليدًا بأحد النجوم.

ومن أشهر تقاليع الموضة التي انتشرت بشكل كبير كان "البيرسينج" أي عمل ثقوب بالأنف أو الأذن، وإضافة إكسسوارات تجميلية بالوجه كالخاتم، وهناك عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود قاموا بثقب وجوههم، مثل المغني الشهير جاستن بيبر والممثلة إنجلينا جولي.

ويمكن مشاهدة أبرز النجوم الذين اعتمدوا على "البيرسينج" كمظهر وستايل لهم، خلال الألبوم الأعلى: