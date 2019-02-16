للحوامل: هذا تأثير علاج الحساسية على نمو الجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني لأبحاث الصحة والبيئة، إن الحساسية تمثل تحديًا كبيرًا أثناء الحمل؛ لذا ينبغي أن تخضع المرأة المصابة بحساسية لإشراف طبي دقيق أثناء الحمل لتخفيف المتاعب من ناحية، ولتجنب الآثار الجانبية للأدوية على الجنين من ناحية أخرى.

وأضاف المركز، أن أدوية الحساسية قد تشكل خطرًا على الجنين؛ إذ إنها قد تسبب تأخر نمو الجنين أو الولادة المبتسرة أو انخفاض مستوى السكر بالدم أو انخفاض ضغط الدم لدى الجنين أو اضطرابات كهرلية لدى الجنين.

ولتجنب هذه المخاطر ينبغي على الحامل علاج حساسية الأنف "حمى القش" بدون أقراص دوائية أو بخاخات أنف قدر المستطاع، وذلك بتجنب أوقات انتشار حبوب اللقاح وغلق أبواب ونوافذ المنزل جيدًا، وعدم اصطحاب الملابس المحملة بحبوب اللقاح إلى غرفة النوم.

أما إذا كانت الأعراض لا تُحتمل، فيتوجب حينئذ تعاطي الأدوية؛ نظرا لأن نوبات الربو الحادة على سبيل المثال تشكل خطرا على الجنين أكبر من خطر الأدوية.