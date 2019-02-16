مركز العواطف.. لماذا يتم ارتداء خاتم الزواج في اليد اليسرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يرجع تاريخ عادة وضع خاتم الزواج في اليد اليسرى تحديدًا بإصبع البنصر، إلى عام 1549 ميلادياً.

وكانت الكنيسة الإنجيلية هي أول من أقرّ بهذا التقليد وبدأت بتشريعه في مراسم الزواج، وجاء ذلك بهدف مخالفة عادات الكنيسة الأرثوذكسية.

وأول من استخداموا الخاتم أو الحلقة الدائرية كما كان يُطلق عليه، كرمز للزواج أو للتعبير عن ارتباط شخصين معًا مدى الحياة، كانوا الفراعنة منذ حوالي 6000 عام على الأقل- وفق ما نشره موقع "Business insider".

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وبحسب المؤرخ الروماني، أبيان الإسكندري، فإن ارتداء خاتم الزواج في إصبع البنصر تحديدًا باليد اليسرى، يرجع إلى اعتقاد المصريين في ذلك الوقت إلى وجود وتر بهذا الإصبع يصل إلى القلب مباشرة، لأنه مركز العواطف.

فيما أرجعت بعض الروايات ارتداء الخاتم باليد اليسرى إلى ذلك الاعتقاد الذي كان منتشرًا في العصر الروماني إلى أهمية تلامس الحلقة الذهبية "الخاتم" بأحد أصابع اليد اليسرى للفتاة ليملأ قلبها بالعواطف.

وفي وقتنا الحالي، من المعروف والسائد ارتداء الخاتم بإصبع البنصر في اليد اليسرى في غالبية دول العالم، فيما عدا بعض القرى والمجتمعات الصغيرة التي تتمسك بعاداتها وثقافاتها المختلفة.