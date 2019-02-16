كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - معتز عوض أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عجبني جدا إشارة الرئيس السيسي إلى استضافة مصر للأرمن منذ 100 عام حينما تعرضوا لمذابح من تركيا»، معلقاً «اللعبة عجبتني».

وتابع موسى «الأرمن يعيشون حياة طبيعية في مصر منذ 100 عام»، مؤكدا أن السيسي اختار التوقيت الصحيح للحديث عن مذبحة الأرمن.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى عن حديث السيسي عن الأرمن: «عجبتني اللعبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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