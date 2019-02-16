وأوضح موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن جماعة الإخوان الارهابية تريد هدم الدولة المصرية؛ ولا تستهدف الرئيس السيسي فقط ولكن تبحث عن كرسي الرئاسة وتريد العودة الى حكم مصر مرة أخري في 2022.
وأكد موسى أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت عددا لا يحصى من الانجازات في شتى المجالات يشعر بها المصريون في الشارع وعلى سبيل ذلك المشروع القومي للطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى: مصر شهدت عددا لا يحصى من الانجازات خلال حكم السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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