انت الان تتابع تفاصيل خبر تبادل احتجاز السياح بين أوكرانيا و"إسرائيل".. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - احتجزت سلطات مطار "بن غوريون" الإسرائيلي نحو 140 سائحاً أوكرانيّاً عدة ساعات، بعد ساعات من احتجاز الأخيرة عشرات السياح الإسرائيليين في مطار العاصمة كييف وترحيل بعضهم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن سائح أوكراني محتجز في مطار "بن غوريون"، اليوم السبت، أن سلطات المطار أخضعت جميع المحتجين للتحقيق، دون إبداء أي أسباب.

وقال السائح: "جميع المحتجزين بمكاتب للتحقيق، بعد مصادرة جوازات سفرهم. والمحققون الإسرائيليون سألوهم عن سبب زيارتهم، وهل لهم أقارب في إسرائيل، وعن أماكن عملهم بأوكرانيا".

وبيَّن السائح أن سلطات الأمن في المطار أخذت بصمات أصابعهم، وبعد التحقيق طُلب منهم الانتظار دون جوازات سفر أو حقائب، في حين اقتيد نحو 30 منهم إلى ممر مغلق.

وتابع قائلاً: إن "رجال الأمن الإسرائيليين في المطار أبلغونا أن الاحتجاز سيستمر حسبما يتطلب الوضع، ولم يفسروا لنا أسبابه، ولم يقدموا لنا الطعام، وإنما أعطونا ماء فقط، ومنعونا من دخول دورة المياه دون مرافقة الأمن".

يشار إلى أن العلاقات الأوكرانية - الإسرائيلية تشهد تدهوراً ملحوظاً، نتيجة احتجاجات متزايدة من جانب أوكرانيا على ما اعتبرته انتهاكاً إسرائيلياً للقوانين الدولية فيما يتعلق بالتعامل السياسي والاقتصادي مع ملف شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.