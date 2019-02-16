انت الان تتابع تفاصيل خبر فيسبوك يحظر قنوات فيديو تمولها "روسيا اليوم".. لماذا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - حظر موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، ثلاث صفحات لقنوات فيديو، تخاطب الشباب الأمريكي ولها ملايين المشاهدات منذ سبتمبر الماضي، يُعتقد أنها مدعومة من الحكومة الروسية.

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، في تقرير مطول يتحدث عن هذه الصفحات وكيف يتم تشغيلها من خلال شركة "مافيك ميديا" (Maffick Media)، وهي شركة تمولها شركة "روبتلي" التابعة لقناة "روسيا اليوم" التي تمولها الحكومة الروسية.

وللمرة الأولى يعلق "فيسبوك" عمل الصفحات، ويطلب من المشغلين تقديم معلومات عن الشركة الأم ومكان تشغيل الصفحات.

وقال رئيس قسم التشغيل جي راي سباركس، إن "مافيك" مستقلة تحريرياً عن "روسيا اليوم".

وأوضح سباركس أن عدم كشف ملكية الشركة ليس بالأمر المهم؛ حيث إن المشاهدين لا يهمهم مَن مالك الشركة بقدر ما يهمهم المحتوى الذي يُنشر.

وتدير "مافيك" الصفحات الثلاث على "فيسبوك"، وهي: "سوببوكس" (Soapbox) التي تركز على الأحداث الجارية، و"ويست إيد" (Waste-Ed) وهي قناة بيئية، و"باك ذين" (Backthen) وهي قناة تاريخية تشمل موادها الحديث عن "الإمبريالية الأمريكية".

وقد حققت القنوات الثلاث أكثر من 30 مليون مشاهدة فيديو، رغم أنها تعمل منذ وقت قصير.

ورغم أن شركة "مافيك" مسجلة في ألمانيا، فإنها مملوكة بنسبة 51% لمؤسسة "روبتلي" التي تملك "روسيا اليوم"، في حين تعود نسبة الـ49% المتبقية لمقدمة البرامج السابقة بالقناة نفسها أنيسة نواعي، وهي الرئيسة التنفيذية لشركة "مافيك".

وفي نوفمبر 2018، أعلنت شركة "فيسبوك" حجب 66 من الصفحات والتطبيقات المتعلقة بشركة SocialDataHub الروسية، واتهمتها بجمع بيانات شخصية للمستخدمين.

وقالت "فيسبوك" في بيان لها، إن الشركة الروسية المذكورة انتهكت قواعد الاستخدام بموقع "فيسبوك".

وفي منتصف يناير الماضي، حجب موقع "فيسبوك" مئات الصفحات، ومن ضمنها 7 صفحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، متهماً إياها بانتهاك قواعده، واعتبرها مرتبطة بروسيا.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" حينها، حجب 7 من صفحاتها في دول الجوار من الجمهوريات السوفييتية السابقة. واعتبرت "سبوتنيك" أن خطوة "فيسبوك" ذات دوافع سياسية، وأنها تُعتبر من ممارسات الرقابة.