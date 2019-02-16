"نورهان" تطلب الخلع: "كل ما نتخانق مع بعض يكهربني"

"بيتهمني في شرفي مع جوز أختي وكل خناقة بيني وبينه بيصعقني بالكهربا"، رغم الحب الذي جمع "نورهان" بزوجها الذي يعمل محاميا إلا أنه لم يستمر طويلًا لكثرة الخلافات بينهما التي انتهت بتشويه جزء كبير من جسدها لكثرة الصعق الكهربائي.

ارتباط بعد علاقة حب استمرت 3 سنوات، تروى "نورهان" صاحبة الـ30 عامًا: "إحنا اتجوزنا عن حب وكانت كل حاجة كويسة أول سنتين بعد كده كل حاجة اتغيرت بقى عصبي جدًا بسبب تأخر الإنجاب.. علشان حملت وسقطت أكتر من مرة".

محاولات متكررة لإقناع الزوج الثلاثيني أن تأخير الإنجاب حتى الآن لحكمة من الله ولكن باءت محاولاتها بالفشل، مضيفة اثناء حديثها لـ"هُن": "اتحول لواحد أنا معرفوش كل مشكلة بينى وبينه ينهال عليا بالضرب ووصل بي الوضع أنه بقى بيصعقنى في الكهرباء".

نتيجة لكثرة الكهرباء التي تعرضت لها الزوجة الثلاثينية أصيبت بكهرباء زائدة في المخ: "حاولت أتغاضى عن عيوبه وعنفه وألفاظه الغريبة بس مقدرتش استحمل ضربه ليا باستمرار علشان أسمع الكلام مع إني مش بعمل حاجة ولا بطلب حاجة زيادة غير إني أشوف أهلي".

علاقة تسوء كل يوم وانعدام التواصل مع زوجها، كلها علامات أنذرت بضرورة انتهاء العلاقة بينهما ولكن حبها لزوجها جعلها تحاول الاستمرار، متابعة: "الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلياني أكمل معاه إني بحبه بس بعد آخر مشكلة ضربني بالحزام سابت علامات في كل جسمي ده غير إنه شك فيا إني في علاقة مع جوز أختي علشان بروحلهم كتير".

محاولة للانفصال في هدوء حاولت بها "نورهان"، ولكن رفض الزوج طلاقها جعلها تقرر رفع قضية خلع بعدما تأكدت أنها لم تعد تفضل الاستمرار معه وتحول الحب الذى كان بداخلها لكره.

​