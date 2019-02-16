كندة علوش تهنئ جومانا مراد بمولودها الأول

حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على تهنئة الفنانة جومانا مراد، بعدما وضعت مولودها الأول، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "علوش" صورة لجومانا، وعلقت عليها قائلة: "جوجية حبيبة قلبي ألف الحمدلله عسلامتك ومليون مبرووك إلك ولربيع بمولودكم الأول محمد الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه".

وكانت "مراد"، أعلنت عن وضع مولودها، بعدما نشرت صورة المولود، مُعلقة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد، أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا ويرزقنا بره ويبلغ أشده ويجعله من عباده الصالحين".

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