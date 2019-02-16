بالصور| طفلة أمريكية تستوحي لوحاتها من القرنين الـ18 و19 وتتقاضى آلاف الدولارات

رغم صغر سنها إلا أن موهبتها فرضت ذاتها، فأتاحت لفنها طريقًا خاص بها، مستوحية أعمالها من القرنين الـ18 والـ19، وهو الجانب الذي جعلها تنفرد بين أبناء جيلها.

مزجت الطفلة الأمريكية"إليزابيث"، صاحبة الـ12 عامًا، بين ما يبدو أمامها على أرض الواقع وما يدور في خيالها، فهي لديها شغف لرسم الفساتين والسترات، ولقيت إحدى لوحاتها رواجًا كبيرًا لما اتسمت به من جمال حيث كانت عبارة عن فتاة تحمل سلة من التفاح، والتي ربحت من ورائها ثمنًا باهظًا، بحسب موقع "casters".

في ظل الوقت الذي يقضيه أقرانها من جيلها في اللعب واللهو، كانت "إليزابيث"، تضع أقدامها بقوة على طريق الفن من خلال الرسم، وتتقاضى المبالغ على مجهوداتها وإبداعاتها.

تكسب "إليزابيث" سنويًا حوالي 40 ألف دولار من رسوماتها ولوحاتها التي أعادت الناس لزمن الفساتين الكلاسيكية التي اعتادت الفتيات والسيدات ارتداءها في هذا الوقت.

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