"قومي المرأة" يطلق مبادرة "نحو تشريعات عادلة لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد"

أطلق المجلس القومي للمرأة والنائبة الدكتورة هبة هجرس، وجمعية التقدم لذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وبالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط، أول اللقاءات المجتمعية لمبادرة "نحو تشريعات عادلة لذوى الإعاقات الذهنية والتوحد" وذلك بمحافظة دمياط.

وتم تنظيم لقاء جماهيرى موسع لأهالي مدن وقرى محافظة دمياط أولياء أمور الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد لاستطلاع آرائهم حول أهم المشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم اليومية في نواحي الحياة المختلفة.

حضر اللقاء النائبة الدكتورة هبة هجرس مطلقة المبادرة، ومها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة ممثلة للمجلس، والنائبة ايفلين بطرس عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، ومحمد الحناوي المدير التنفيذي لجمعية التقدم ممثل للجمعية.

وتم تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز رحمة لرعاية ذوي الإعاقة التابع لجمعية المجمع الإسلامي الخيري بالسنانية.

من جانبها، أكدت مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ممثلة المجلس بالمبادرة، أن اللقاء تضمن الاستماع لاستفسارات وتساؤلات ومشكلات أولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من أهالى دمياط كذلك القائمين على الجمعيات والمدارس التي تتعامل مع هذه الشريحة وجرى رصد ما أثمر عنه اللقاء تمهيدا لصياغته في شكل تعديلات تشريعية أو تشريعات جديدة أو قرارات وزارية سوف تقوم بتقديمها النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها لحل هذه المشكلات.

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