ملابس العمال تهيمن على موضة الربيع.. كيف تنسقيها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تهيمن إطلالة ملابس العمال “Utility Look” على الموضة النسائية في ربيع/صيف 2019؛ إذ تألقت بها مؤخرًا عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Stella McCartney و Givenchy و Loewe وSies Marjan.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو، إن إطلالة ملابس العمال تمتاز بقصات عملية وخامات متينة؛ وأنها تتجسد في الملابس أحادية القطعة كالجمبسوت أو الأفرول، وتشتمل على الكثير من الجيوب، وتأتي مصنوعة من الجبردين مثلًا، في حين تكتسي غالبًا بألوان مثل الكاكي والبيج والكريمي.

وأضافت جراو، أن هذه الإطلالة تمتاز بطابع ذكوري، مشيرة إلى إمكانية إضفاء طابع أنثوي عليها من خلال تنسيق الملابس مع قطع مفعمة بالأنوثة كالقطع المصنوعة من الحرير والأحذية الرقيقة كالصندل ذي الأربطة، ومن خلال الإكسسوارات أيضا كالحلى المصنوعة من الكريستال البراق.