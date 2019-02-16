كأس زايد – أهلى جدة يعود بتعادل ثمين من الإمارات أمام الوصل

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2\2 مواجهة فريق الوصل الإماراتي والأهلي السعودي مباراة دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية، التي جمعت الفريقين على ملعب “زعبيل” في دبي.

أهداف المباراة سُجلت عن طريق عبدالله جاسم في الدقيقة الأولى، وعادل نيكولاي ستانسيو النتيجة في الدقيقة 66، وسجل دجانيني تفاريس هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 72، وأخيراً كايو تعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

بداية المباراة جاءت مثيرة بشكل كبير، حيث استغل اللاعب عبدالله جاسم كرة عرضية بعد ثواني من صافرة البداية ليسجل هدف برأسية رائعة في الثانية الـ40 فقط، ليضع أسمه كثاني أسرع هدف في البطولة العربية.

هدف الوصل تسبب في تراجع أداء الفريق الذي حاول التماسك بشكل كبير أمام الضغط الأهلاوي الباحث عن تعديل نتيجة المباراة.

الشوط الأول مر على دفاع الوصل بصعوبة بسبب الضغط الكبير من وسط وهجوم الأهلي، والذي تمثل في الثنائي الخطير عمر السومة ودجانيني تفاريس.

الشوط الثاني ترجم النادي الأهلي هذه السيطرة عقب إضاعة العديد من الفرص أمام المرمى الوصلاوي.

هدف معادلة النتيجة للأهلي جاء عن طريق تسديدة أكثر من رائعة خارج منطقة الجزاء للاعب الروماني نيكولاي ستانسيو المنضم للفريق في يناير المقبل، لتتهادى إلى مرمى الوصل بسهولة في الدقيقة 66.

الهدف الثاني للأهلي جاء عقب عرضية أرضية مميزة استغلها المهاجم الهداف دجانيني تفاريس ليُودع الكرة داخل مرمى الوصل معلناً عن تقدم فريقه بالهدف الثاني.

الأثارة لم تنتهي وتحصل نادي الوصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بسبب تدخل اللاعب سلمان المؤشر على لاعب الوصل داخل المنطقة، لينجح اللاعب كايو في ترجمتها إلى هدف في مرمى محمد العويس.