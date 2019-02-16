الموضة السنة دي خواتم تراقب صحتك وتصور حضرتك سيلفي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - بعد الهواتف والساعات الذكية، جاء دور الخواتم الذكية لتشق طريقها في حياتنا وتسكن أصابعنا لتتعقب نشاطاتنا الرياضية وطريقة نومنا ومعدل نبضات قلبنا والكثير من المزايا والخصائص الأخرى التي سنتعمق فيها خلال هذا المقال.

– خواتم للاتصالات

حاليا توجد الكثير من الخواتم الذكية في السوق كخواتم «بلينك» Blinq ذات الطابع العصري التي تستهدف النساء نظرا لتصاميمها الذي تشبه المجوهرات التقليدية وتتيح لهن إبقاء هاتفهن في الحقيبة أو الجيب، وتزودهن في الوقت نفسه بالإشعارات التي تردهن بشكل سري، مثل ورود اتصال أو رسالة نصية أو رسالة إلكترونية، بالإضافة إلى إشعارات أخرى صادرة عن المفكرة أو تطبيقاتهن المفضلة.

من الخواتم الأخرى الموجودة أيضا، خاتم «أو بي إن» (OPN) من شركة إن إف سي رينغ(NFC Ring) المصنوع من السيراميك المضاد للخدوش، ويقدم هذا الخاتم تطبيقات متعددة تركز على مجال تقنية (إن إف سي NFC) أو ما يعرف بتقنية التواصل القريب المدى للاتصالات. ويمكن لهذا الخاتم تخزين معلومات جهات الاتصال خاصتك أو روابط لمواقع لتقوم بنقلها بكل سهولة إلى هواتف أصدقائك الداعمة لتقنية «إن إف سي».

كما يستطيع خاتم «أو بي إن» أيضاً أن يحل محل بطاقات ومفاتيح «إن إف سي»، كتلك التي تستخدمونها للدخول إلى المباني الذي تعملون بها أو تسكنون فيها. أو يمكنكم مثلاً أن تستخدموه لفتح قفل هاتفكم أو برمجته لفتح تطبيق أو إعدادات معينة (كتشغيل الواي فاي أو البلوتوث) عبر نقر الخاتم على الهاتف.

ولمعرفة مدى عملية هذه الخواتم، فقد وقع الأختيار على خاتم موتيف Motiv Ring وتم تجربته لمدة أسبوعين متواصلين وتدور وظائفه الأساسية حول متابعة الرشاقة والنشاطات الرياضية والنوم بالإضافة إلى تعقب نبضات القلب. وبعد طلب الخاتم من الموقع الرسمي، ستتلقون أولاً صندوقا يحوي على 7 خواتم بلاستيكية بمقاسات مختلفة، لتتمكنوا من تجربتها ومعرفة المقاس المناسب لكم. بعدها تستطيعون الرجوع إلى الموقع الرسمي للخاتم لتزويدهم بمقاسكم ثم تختارون اللون المناسب ما بين الرمادي أو الذهبي أو الأسود ودفع ثمن الخاتم 199 دولاراً.

وتدور أهمية «موتيف رينغ» في تعقب عدد الخطوات التي تقومون بمشيها والمسافات التي تقطعونها، وحساب معدل نبضات القلب، واحتساب السعرات الحرارية التي يتم حرقها كل يوم، بالإضافة إلى تعقب مدى كفاءة نومكم، إذ سيعرف الخاتم ما إذا استيقظتم خلال الليل، وكم من الوقت وما عدد الساعات التي قضيتموها في نوم عميق. أيضا من مزايا هذا الخاتم المصنوع من التيتانوم (السريع الخدش) أنه مضاد للماء مما يتيح لكم استعماله تحت الماء لعمق 165 قدما لتعقب تمارين السباحة.

ويمكنكم الاطلاع على جميع هذه البيانات المتعلقة بنشاطاتكم على تطبيق الخاتم المخصص لنظامي «آي أو إس» و«آندرويد» ولكن لاحظنا من خلال استعمالنا للتطبيقين أن الخاتم يقدم خصائص أكثر عند توصيله بالآيفون مثل تعقب النشاطات الرياضية لمدة أسبوع بدل يوم واحد فقط للآندرويد، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل ميزة إيجاد الهاتف حال ضياعه وميزة استعماله في عمليات المصادقة الثنائية Two Factor Authentication.

ورغم أن الموقع الرسمي يفيد بأن عمر بطارية الخاتم فإنه من خلال استخدامنا له فلم يتجاوز اليومين على أقصى تقدير، ولكن الجيد في الأمر أن عملية شحنه لا تستغرق أكثر من 90 دقيقة عن طريق شاحن USB خاص يأتي في العلبة.

– أفكار جديدة

ومن أحدث المشاريع التي أعلن عنها أخيرا فكرة خاتم زينزو xenxo الذي تدعي الشركة المصنعة له أنه سيكون أذكي الخواتم الذكية حيث يأتي بـ12 ميزة مهمة نذكر منها استقبال المكالمات وتخزين الملفات واستخدامه في المدفوعات وتعقب النشاطات الرياضية كما أنه الخاتم الوحيد الذي يمكن التحكم فيه عن طريق الإيماءات Gestures. وفكرة مشروع الخاتم لا تزال في البداية وتنتظر الدعم من محبي التقنية لذلك فهو يتوفر للطلب المسبق فقط عن طريق موقع إنديغوغو الخاص بدعم وتمويل المشاريع.

– خاتم «أورا» الذكي في يد الأمير هاري

لفتت صور الأمير «هاري» أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتدائه لخاتم أسود جديد في إصبع يده اليمنى. وبعد التحري اتضح أنه خاتم «أورا الذكي» (Oura Ring) الذي يتصل بالهاتف (آندرويد، أو آي أو إس) عبر تطبيق خاص، ويعتبر جهازا لتعقب النوم، ويرصد معدل نبضات القلب، والتنفس، ودرجة حرارة الجسم وحركته، كما يراقب نشاطات الفرد الرياضية خلال النهار، ثم يُرسل هذه البيانات إلى التطبيق الذي بدوره يوفر نصائح مفيدة للحصول على نوم أفضل.

ويأتي الخاتم بتصميمين؛ أحدهما يعرف باسم خاتم التوازن (Balance)، ويمتلك شكلاً مدبباً بعض الشيء على أجزاء محيطه الخارجي. والآخر يعرف باسم خاتم التراث (Heritage)، وهو مستدير مع حافة ناعمة وأكثر استواء ويتوفر بعدة ألوان كالفضي، والذهبي الوردي والأسود (مثل الذي يرتديه الأمير هاري) بسعر 350 دولارا. كما يأتي الخاتم أيضا بنسخة فريدة فضية اللون تحتوي على فصٍّ من الألماس ويبلغ سعره 1200 دولار.