محمد العرابي: كلمة السيسي تضمنت إشارات ذكية ضد ممولي الإرهاب

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - معتز عوض قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القضاء على ظاهرة الإرهاب المنتشرة على مستوى العالم صعب، خاصة أن الجماعات الإرهابية أثبتت أنها أسرع من الحكومات خاصة في استعمال الفضاء الإلكتروني».

وتابع العرابي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « يجب التأكيد على أهمية تجفيف منابع الإرهاب، عبر استراتيجية عالمية»، مؤكدا أن بعض ممولي الإرهاب شاركوا في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد اليوم في ألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأردف وزير الخارجية الأسبق «كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ تضمنت إشارات ذكية ضد ممولي الإرهاب».

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