محمد العرابي: إدارة ترامب ساهمت في إضعاف القضية الفلسطينية بعد نقل السفارة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - معتز عوض أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن أجهزة مخابرات بعض الدول الغربية تسافر إلى سوريا للقضاء على مواطنيها المنضمين إلى جماعات إرهابية، كي لا يعودوا إلى دولهم ويمثلون خطرا على الشعب.

وتابع العرابي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لا يوجد اهتمام عالمي بالقضية الفلسطينية، حيث تسبب الربيع العربي في انكفاء الدول العربية على أحوالها، فضلا عن انقسام الفصائل الفلسطينية ذاتها، وهو ما أضعف القضية»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعبت دورا في إضعاف القضية الفلسطينية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن الشعب الفلسطيني لن يحصل على متطلباته بالصورة المتوقعة، في ظل تواجد ترامب ونتنياهو.

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