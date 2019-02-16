اعتداء مروع على امرأة حامل داخل مصعد – فيديو

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - تعرضت امرأة حامل لحادث مروع لحظة ركوبها المصعد.
وفقا لما نشره موقع لايف ليك، ركبت المرأة المصعد بأحد المباني السكنية في الصين، وهنا تبعها رجل يبدو أنه كان يراقبها، وبمجرد تحرك المصعد انهال عليها بالضربات واللكمات المبرحة.
أظهرت كاميرا مراقبة المصعد الهجوم الوحشي للرجل، حيث كرر ضرب المرأة بالحائط، وجرها أرضا، كما ضغط على عدة أزرار حتى يتمكن من استكمال اعتدائه، وبالرغم من حملة حقيبتها إلا أنه ألقاها لها قبل مغادرته، ويبدو أن هدفه لم يكن سرقتها، بل ضربها فقط.
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