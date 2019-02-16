منها مديرك السيء.. أسباب غريبة تصيبك بأمراض القلب والشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

لم تعد أمراض القلب والأوعية الدموية تفرق بين كبير وصغير، وبينما هناك بعض العوامل المعروفة التي تسببها، كالسمنة وعدم ممارسة الرياضة، فهناك أخرى غريبة لا نلقي لها بالًا، فما هي؟

هذه الأشياء يلخصها موقع "Prevention" في:

المرور بتجربة مؤلمة

الأحداث المؤلمة والصادمة يمتد تأثيرها على المستوى الصحي أيضًا بالإضافة للنفسي، فالضغط العصبي الشديد يؤدي إلى طفرة حادة في إفراز هرمون الأدرنالين ويظل مرتفعًا.

المدير السيء

التعرض لكمية صغيرة لكن مستمرة من الضغوط، مثل التعامل مع المدير السيء، يهددك بالإصابة بهذه الأمراض.. وفي دراسة سويدية استمرت لمدة 10 سنوات، وجد الباحثون أن الأشخاص تزداد مخاطر إصابتهم بالأزمة القلبية بنسبة 40% إذا كان لديهم مدير سيء.

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