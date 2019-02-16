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ميغان ميركل: هذه هي مستحضراتي المفضلة!

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 07:56 مساءً - تلفتنا دائماً الطريقة التي تهتم بها ميغان ماركل ببشرتها وكيف تبرز جمالها، لهذا جمعنا لك مستحضراتها الأبرز لتحصلي على التألق والتوهج المطلوب كالدوقة:

أحمر شفاه " مات ريفليوشين ليبستيك إن فيري فيكتوريا من شارلوت تيلبيري " Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Very Victoria

أحمر شفاه


مرطب شفاه " سيكر أدفانسد ثيرابي ليب تريتمينت من سيفورا" Sugar Advanced Therapy Lip Treatment

مرطب شفاه


كريم أساس "ليمينوز سيلك فونديشين من جورجيو أرماني " Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

كريم أساس


برايمر" إيللمينيتنغ برايمر من لورا ميرسيه" Laura Mercier Illuminating Primer

برايمر


باليت " باكستيج كونتور باليت من ديور" Dior Backstage Contour Palette

باليت


بلاش" أورغاسم بلاش من نارس " Nars Orgasm Blush

بلاش


كونسيلر" توش إيكلا من إيف سان لوران" Ysl Touche Éclat Concealer

كونسيلر


ماسكارا " أيكونيك هاي ديفينيشين لاش كيرل ماسكارا من ديور " Diorshow Iconic High Definition Lash Curler Mascara

ماسكارا


ظلال عيون " كريم كولور فور آيز من توم فورد " Tom Ford Cream Color For Eyes

ظلال عيون


كحل" كوسميتيكس آي كحل من ماك " Mac Cosmetics Eye Kohl

كحل


سيروم "جان ماريني سكين ريسيرش س- استا فايس سيروم" Jan Marini Skin Research C-Esta Face Serum

سيروم


سيروم" بريمير كرو ذا الكسير من كودالي " Caudalie Premier Cru The Elixir

سيروم


سيروم " سميرفيل كنش هايدريتينغ فايس سيروم من كات" Kate Somerville Quench Hydrating Face Serum

سيروم


كريم " سكين فيرمينغ هايدريشين بودي لوشن من نيفيا " Nivea Skin Firming Hydration Body Lotion

كريم


زيت" تي تري أويل من ذا بدي شوب " The Body Shop Tea Tree Oil

زيت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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