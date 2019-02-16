أسرع وصفة لتبييض وتنعيم البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 07:56 مساءً - تسعى المرأة دائماً الى الحصول على مظهر متألق متمثل ببشرة بيضاء ناعمة خالية من الشوائب. لذلك، سنقدم لك في ما يلي، أسرع وصفة لتبييض البشرة وتنعيمها في وقت قياسي.



مكونات الوصفة

لتحضير هذه الوصفة الطبيعية، أنت تحتاجين الى المكونات التالية: ملعقتان صغيرتان من الفيتامين E، ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون، ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي، بيضتان، وحبة من الموز.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بخفق البيض جيداً، من ثم اهرسي حبة الموز وأضيفيها الى البيض المخفوق. بعدها، أضيفي بشكل تدريجي كلاً من العسل وزيت الزيتون والفيتامين E. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة عشرين دقيقة. بعد ذلك، نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ، ومن ثم بالماء البارد، وجففيه بلطف بفوطة ناعمة.

وللحصول على نتائج إيجابية سريعة، واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، وهكذا ستحصلين على بشرة مثالية كبشرة الأطفال تماماً. إذ إن هذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، التي تغذي البشرة وتمنحها الرطوبة اللازمة، فضلاً عن أنها تعالج التصبغات وتمنحك بشرة أفتح بثلاث درجات.

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