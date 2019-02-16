تسريحات شعر مميزة من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 07:56 مساءً - حفل أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف 2019، بتسريحات شعر مميزة، ناعمة أحياناً وخارجة عن المألوف أحياناً كثيرة، من ضفائر قوس القزح الى تسريحات ذيل الحصان المبتكرة، وصولاً الى الشعر المموج بطريقة رائعة لفتت الأنظار.

إليك مجموعة من تسريحات الشعر المميزة التي أُطلقت في أسبوع الموضة النيويوركي.



تسريحة ذيل الحصان المزينة بالسلاسل

إنها نسخة عصرية ومبتكرة من تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، أطلّت بها عارضات دار Christian Siriano، حيث تم تزيين الشعر بسلاسل معدنية فضية، ممتدة من وسط الشعر وملفوفة حول الشعر المربوط على شكل ذيل الحصان.



تسريحة الضفائر الملونة

ابتعت دار Nicole Miller في أسبوع الموضة النيويوركي لخريف 2019، عن تسريحات الشعر التقليدية، فاختارت تسريحة شعر مبتكرة وخارجة عن المألوف، وفي الوقت نفسه تضفي المرح والحيوية على مظهر المرأة. حيث اعتمدت تسريحة الضفائر الملونة بألوان قوس القزح، التي ترتكز على ضفيرتين أساسيتين تقسم الشعر الى نصفين، مع ضفيرتين صغيرتين منسدلتين على جانبي الوجه.



تسريحة ذيل الحصان الممو جة

بدورها، اعتمدت دار Badgley Mischka تسريحة ذي الحصان المرتفعة مع التموجات الناعمة والغرة المنفوخة قليلاً الى الأعلى، وهي تسريحة عصرية وأنيقة، وتصلح للمناسبات والحفلات المسائية، حيث تمنح المرأة مظهراً أنيقاً وجميلاً بعيداً عن التكلف والمبالغة.



تسريحة الشعر المموج اللامع

اختارت دار Kate Spade لعرضها في أسبوع الموضة النيويوركي تسريحة الشعر المموج مع لمسة لامعة لإضفاء الحيوية على مظهر الشعر. إنها تسريحة عملية وناعمة وملائمة لمختلف الأوقات.

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