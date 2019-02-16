رئيسة النواب الامريكى: إعلان ترامب حالة الطوارئ انتهاك للدستور

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 07:17 مساءً - قال أكبر عضوين ديمقراطيين بالكونغرس الأميركي، إن الرئيس دونالد ترمب انتهك سلطة تخصيص الأموال العامة التي يمنحها الدستور للكونغرس بإصدار إعلان طوارئ لتخصيص أموال لبناء سياج حدودي وهددا بتحرك قضائي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في بيان مشترك “إن الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في الكونغرس، وفي المحاكم، وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة”.

وأضاف شومر وبيلوسي أن “الكونغرس لن يترك الرئيس يمزق الدستور”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كلمته أمام البيت الأبيض، أعلن أنه بصدد توقيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد لحماية حدود أميركا الجنوبية.

وقال ترمب إن قراره يأتي لتجنب الإغلاق الحكومي ورفض الكونغرس تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.