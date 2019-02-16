تعرف علي كلمات كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد الخطوبة

وقال المصدر بحسب ما جاء في مجلة “بيبول الأمريكية” إن كاتي وبلوم يريدان إنجاب أطفال، مؤكدين أنهما سيعطيان الأولوية لعائلة الصغيرة ولأبنائهما في المستقبل.
وأقام أورلاندو، مفاجأة لـ كاتي بيري في عيد الحب، حيث قدم خاتم الخطوبة لها أمام مجموعة من أصدقائهما، وظهر المكان الذي أقيم فيه الحفل مزينا بالورود الحمراء احتفالا بأجواء عيد الحب.
يذكر أن كاتي بيري دخلت في علاقة مع أورلاندو بلوم عام 2016، ثم انفصلا لبضعة أشهر، وعادا مجددا، وسبق لـ بلوم الزواج من الاسترالية ميراندا كير وأنجب منها صبي.
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