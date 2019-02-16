سفر وعودة 1054 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 07:17 مساءً - أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1054 مصريا وليبيا و 173 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 769 إلى الجانب الليبي، بينهم 35مصريا و734 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 285 بينهم 236 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 49 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 3 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 170 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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