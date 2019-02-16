أختيار شيرين رضا سفيرة لمرض التوحد

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 07:17 مساءً - اختارت الجمعية المصرية للأوتيزم الفنانة شيرين رضا، لتكون سفيرة لحملة التوعية باضطراب التوحد #إيد_بتسلم_إيد والتي تقام سنويًا للتوعية باضطراب التوحد وفهم أكثر له في المجتمع المصري.

وسبق للفنانة المشاركة في العديد من الفعاليات المجتمعية والبيئية مثل احتفال منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات وزارت مصابي التفجيرات الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية في معهد ناصر، بجانب مشاركتها في حملات الرفق بالحيوان ورعايتها.

وحاليًا، يُعرض للفنانة شيرين رضا في دور العرض فيلم “الضيف” للمخرج هادي الباجوري، وتأليف إبراهيم عيسى وفي انتظار طرح فيلمها الجديد رأس السنة، من إخراج محمد أحمد صقر وتأليف محمد حفظي قريبًا في دور العرض.