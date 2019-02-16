كارثة فى روسيا – إنهيار مبنى جامعة التكنولوجيا وعشرات الطلاب تحت الأنقاض

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 07:17 مساءً - أصيب العديد من الطلاب بعد أن انهارت جدران جامعة في مدينة سان بطرسبرج الروسية عليهم، فيما تحاول قوات الإنقاذ البحث عن الطلبة تحت الأنقاض.

ووفقا لوكالة “روسيا اليوم” الروسية، في نسختها الإنجليزية، فإن الحادث وقع في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكيات والبصريات بعد ظهر اليوم، بينما كانت المحاضرات جارية، موضحة أن عددا من مباني الجامعة انهارت بشكل جزئي.

وأضافت، نقلا عن مصدر من قوات الطوارئ، أن العشرات من الطلاب محاصرين تحت الأنقاض، بينما تم إجلاء نحو 60 طالبا عقب انهيار المباني.

وقال مجلس إدارة الجامعة إن ما يزيد على 20 شخصا محاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن قوات الشرطة والطوارئ تعمل على إزالة الأنقاض.

وذكرت الوكالة أن سبب الحادثة قد يكون أعمال البناء في المبنى، حيث انهارت الطوابق العليا جزئيا، مبينة أن عدد المصابين غير واضح حتى الآن.