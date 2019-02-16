رئيس الدستورية العليا يكشف كواليس مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 07:17 مساءً - تستضيف الإعلامية ريهام السهلي في برنامجها “المواجهة” الذي تقدمه على قناة إكسترا نيوز، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يكشف جبالي خلال الحوار كواليس المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة والذى ينطلق يبدأ أعماله اليوم ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

كما يوضح خلال اللقاء دور المحكمة الدستورية العليا فى حماية الحقوق والحريات، وأهم القضايا التى تنظرها، ويكشف استعدادات الإحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري في مصر.

يذاع برنامج “المواجهة” من السبت إلى الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً.

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