انت الان تتابع تفاصيل خبر الاعتداءات الجنسية تجرد كبير أساقفة واشنطن السابق من منصبه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 07:08 مساءً - أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم السبت، عن تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية بالفاتيكان بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.

وذكر الفاتيكان في بيان له أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان ماكاريك بارتكاب جرائم جنسية مع قُصّر وبالغين على مدار سنوات"، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

ويعني هذا القرار أن ماكاريك (88 عاماً)، هو أرفع مسؤول بالفاتيكان يتم تجريده من صفته الكنسية، ومن ثم لم يعد يمكنه المشاركة في ترؤس أي طقوس دينية.

وجاء الإعلان عن تلك الخطوة قبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرانسيس مع أساقفة من جميع أنحاء العالم، لمساعدة الكنيسة في التعامل مع فضائح الاعتداءات الجنسية التي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.