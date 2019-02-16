"جيهان" تطلب الطلاق: "عاوزني أربي ولاده اللي من مراته الأولى"

"عاوز يجيب ولاده اللي من مراته الأولى علشان أنا أربيهم، وأنا عندي طفل، ولما مراته الأولى إتجوزت، عاوزني أربيله ولاده، بحجة أنهم مش هينفعوا يعيشوا مع راجل غريب، وده مكنش اتفاقنا من الأول، وضربني أهاني وطردني لما اعترضت، أنا مقدرش أشيل مسئولية 4 أطفال، وخصوصا إن ولاده عاشوا فترة كبيرة مع أمهم، بالإضافة كمان إلى إنى بشتغل، فماينفعش أتحمل مسئولية كبيرة زي دي، وطلبت منه يطلقني قالي مش هطلقك وهتعيشي معايا غصب عنك وهتربي الولاد، فجيت أرفع قضية طلاق"، بهذه العبارات بدأت "جيهان.ع.ا"، البالغة من العمر 34عاما، فى سرد معاناتها مع زوجها.

وقالت جيهان، "تخرجت في كلية الآداب وأعمل معلمة في إحدى المدارس، وأعجب بي زميل لى في نفس المدرسة، وشرح لي ظروف زواجه الأول، حيث كان متزوجا من ابنة خاله، وانفصلا بعد زواج دام لـ9 سنوات، وأنجبا 3 أطفال، وعندما انفصلا أخذتهم زوجته لأنهم صغار السن، فأكبرهم 8 أعوام وأصغرهم 3 سنوات، ووافقت بعد تأكدي تماما أن الأطفال مع والدتهم ولأن كل شيء في الحياة نصيب، وتزوجنا منذ عام ونصف وأنجبت طفلة عمرها أشهر، لكننى تفاجأت أنه يبلغني بأن زوجته الأولى تزوجت من رجل آخر، ويريد أن يأتي بأطفاله الـ3 على أن أقوم بتربيتهم، فرفضت رفض قاطع لأنني لم أستطع تحمل المسئولية".

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وأضافت خلال حديثها أمام الأخصائية الاجتماعية بمحكمة الأسرة في كفر الشيخ، "مكانش اتفاقنا على إني أربي ولاده، أنا ماليش ذنب، ولا ينفع أتحمل مسئولية أطفال صغار وبنتي كمان، وشغلي المسئولية كبيرة، وهو بيبرر ان ولاده ماينفعش يتربوا في حضن راجل تاني، بالرغم من أن زوجته لم تعرض عليه تربية الأطفال، وأنها عندما تزوجت وافق زوجها الثاني على تربية الأطفال معها، وعندما رفضت ضربني وأهانني وطردني لمنزل أهلي، وفشلت محاولات الصلح لأنني لم أعد أرغب في العيش معه، وطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض".

وتابعت قائلة: "مابقتش قادر أتحمل العيشة معاه، وجاب الولاد ومطلوب مني أغسل وأطبخ وأراعيهم، أنا برجع من المدرسة الساعة 2 ونص، هلحق أربي 4أطفال إزاى، هشوف طلباتهم وهلبي احتياجاتهم إزاي، أنا بسيب بنتي عند أمي لحد ما أرجع، أنا طلبت منه الطلاق علشان مقدرش أتحمل المسئولية لكنه رفض، فجيت أرفع دعوى طلاق للضرر مع حفظ حق طفلتي".

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