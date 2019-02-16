خيار أنيق لـ التوربان بإطلالاتكِ اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - التوربان من لفات الحجاب التي تطورت بشكل كبير بعالم الموضة، كخيار سهل وعملي أكثر للصبايا، اعتمدتها كثير من مدونات الموضة المحجبات، بتنسيقات مختلفة وعصرية، وإليكِ التفاصيل.



مع الكنزات الصوف بالرقبة العالية، ستكون لفة حجاب التوربان خيارًا أنيقًا وعملية، كهذا اللوك الذي اعتمدته الفاشينستا هاجر، مع الكنزة باللون الكريمي الواسعة، وتنورة عالية الخصر، لاطلالة شبابية وأنيقة كما أعجبنا اختيارها لبوت الساق العالي برسومات الحيوانات البرية.



إذا كنتِ ممن يعشقنَ أقراط الأذن، فلفّة الحجاب العادية لن تستطيعي معها ارتداءها، لهذا ننصحكِ بارتداء التوربان، وحاولي أن يكون لونه متناغمًا مع لون الحلق، كاختيار الفاشينيستا صوفيا غودسون للتوربان باللون الأسود مع قرط الأذن الفضي، ونسقت معه البليزر من لون التوربان نفسه.



يمكنكِ ارتداء صيحة الرسومات البرية بالتوربان، لتنسقيها مع القطع المخملية، كاطلالة المدونة وخبيرة المكياج سلمى متولي، بخاصة باعتمادها بنطلون بدرجة النود البيج، مع بليزر باللون الاخضر العشبي، لاطلالة كلاسيكية اعتمديها بأوقات العمل الرسمية.



كما يمكنكِ تنسيقها مع الاطلالات الميتالك، كخيار الفاشينيستا الخليجية دلال النقبندي بالتوربان برسومات جلد الثعبان، مع بليزر ميتالك فضي، وبنطلون أسود قماشي.



الفساتين المعرقة بالورود بخامات مريحة، تحتاجين معها للفة حجاب كالتوربان، اختاريها بألوان متناغمة مع الفستان، كاطلالة المدونة حنين الصيفي، بالفستان الزيتي، مع توربان باللون نفسه، لاطلالة مرحة، كما يمكن معها أن ترتدي كذلك الاكسسوارات كما تشائين.

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